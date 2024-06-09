Kıbrıs gazisi Muammer Erdem Zonguldak'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Muammer Erdem Zonguldak'ta toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Muammer Erdem Zonguldak\'ta toprağa verildi

Bolu'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muammer Erdem, memleketi Zonguldak'ta düzenlenen törenle defnedildi. Erdem'in cenazesi, Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Gaziler Mezarlığı'na defnedildi. Tören sırasında baygınlık geçiren gazi Erdem'in kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Cenaze törenine, Erdem'in yakınları, Zonguldak Valisi, AK Parti Zonguldak Milletvekili, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

09.06.2024 14:47
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Vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Erdem, memleketi Zonguldak'ta törenle toprağa verildi.

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

Tören sırasında baygınlık geçiren gazi Erdem'in kardeşi Fatma Erdem, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze törenine, Erdem'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Miletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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