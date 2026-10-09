Kıbrıs gazisi Selver Uslu, Kastamonu Araç\'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Selver Uslu'nun cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi.

Uslu için Araç ilçesine bağlı Karacık Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Uslu'nun cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Törene katılan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Uslu'nun çocuklarına Türk bayrağını teslim ederek, Vali Meftun Dallı'nın başsağlığı dileklerini iletti.

Kubalı, bir milletin ve devletin büyüklüğünün gazilerine ve şehitlerine verdiği değerle ölçüldüğünü dile getirerek, "Biz gazilerimize ve şehitlerimize önem veriyoruz. Bu vatanı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ebediyete intikal eden gazimiz Kıbrıs'ta, yavru vatanda bağımsızlık ve onurumuz olan bayrağımız altında vatanımız için kahramanca savaştı. Bayrağımızı, gazilik onuruyla hayatı boyunca taşıdı. Şimdi gazimizin taşıdığı ay-yıldızlı bayrağımızı bir onur nişanesi olarak çocuklarına emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Uslu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Daday Kaymakamı ve Araç Kaymakam Vekili Zübeyir Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, şehit aileleri, gaziler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.