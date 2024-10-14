Kıbrıs'ta Mülkiyet Hakları İçin Protesto

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DEVRİM GÜRKAN

(LEFKOŞA) - Hakların Korunması İnisiyatifi, Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet haklarının korunması amacıyla Metehan Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Protestocular, Rum Hükümeti'nin "emlak sektörünü çökertmek amacıyla saldırıya geçtiğini" ifade etti. Rum yönetimi, KKTC'deki eski Rum taşınmaz mallarının satışına karşı bu yılın başından beri bir dizi operasyon düzenlemişti.

Hakların Korunması İnisiyatifi, Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet haklarının ihlaline karşı bir protesto eylemi gerçekleştirdi. İnisiyatifin eylemde yaptığı açıklamada, Rum Hükümeti'nin "emlak sektörünü çökertmek amacıyla saldırıya geçtiği" ifade edilerek, bu saldırıların protesto gösterileriyle dünya kamuoyunun gündemine getirileceği belirtildi. Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) aracılığıyla çözülebileceği hatırlatıldığı açıklamada, Rum tarafının mülkiyet sorununu bir araç olarak kullanıp ekonomik saldırılar başlattığı ve uzlaşma çabalarına zarar verdiği vurgulandı. Güvenlik güçleri eyleme yaklaşık 2 bin kişinin katılım gösterdiğini belirtti.

Katılımcılar, KKTC'deki eski Rum taşınmaz mallarını yasadışı bir şekilde satışını gerçekleştirdiği iddiası gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut'un mağduriyetine dikkat çeken tişörtler giydi ve pankartlar taşıdı. Eylem Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak 3 dilde yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Katılımcılar, Türkiye tarafından yaptırılan Başkanlık Sarayı inşaatının yanından yürüyerek sınır kapısından ayrıldı.

İnisiyatif, daha önce Londra, Brüksel ve Strasburg'da basın toplantısı ve çeşitli görüşmeler yaparak konuyu uluslararası gündeme taşımaya çalışmıştı. Hakların Korunması İnisiyatifi'nde, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği temsilcileri yer alıyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi, 2024 yılı başından beri, Kuzey Kıbrıs'taki Rum mallarını alan, satan ve satılmasına aracı olanlara karşı bir dizi operasyon düzenledi. Rum yönetimi, şimdiye kadar Rum mallarını "yağmaladıkları" iddiasıyla 2 Alman, 2 İsrailli, 2 Macar ile 1 KKTC vatandaşını gözaltına aldı. Bunlardan bir kısmı teminatla serbest bırakılırken, İsrail-KKTC çifte vatandaşı Simon Aykut başta olmak üzere bazıları tutuklu yargılanmaları amacıyla cezaevinde tutuluyor.