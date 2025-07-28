Kıbrıs Yat Yarışları Sonuçlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı ve Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tamamlandı.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, 20 Temmuz'da Marmaris'ten verilen startla başladı.

Yarışmanın Kıbrıs etabında 150 sporcu, 340 deniz mili süren bir rotada 100 saat boyunca deniz koşullarında mücadele verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı ve Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası için Arkın Karpaz Gate Marina'da ödül töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, KKTC Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerini dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış oldu." diye konuştu.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinde böyle bir yarışmanın düzenlenmiş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bizim yelkenlerimizin Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da böylesi yarışlara katılmasının, uluslararası topluma buradaki güzellikleri, barışı, buradaki insanların mücadelesini duyurmasının mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında yarışmaya katılanları mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, bu tür uluslararası yarışmaların KKTC'de yapılmasının önemine işaret etti.

Törende açılış konuşmalarının ardından kupa takdimi yapıldı.

Deniz Harp Okulu büyük ödülü kazandı

Organizasyonun Kıbrıs etabının büyük ödülü olan "En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü"nün sahibi, Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı Arma oldu.

Takıma kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team "Line Honours Ödülü"ne layık görüldü. Arkın Group Sailing Team, 340 deniz mili uzunluğundaki parkuru 50 saatte tamamlayarak kazandığı ödülü Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'den aldı.

ORC O kategorisinde Oytun Çalışlar yönetimindeki Mersin Yelken Akademisi takımı birinci olurken, Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team ikinciliği, Derya Yenigün yönetimindeki Göztepe Yelken Ağanlar ise üçüncülüğü elde etti.

ORC A kategorisinde ise Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı birinciliğe ulaşırken, Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu Takımı Tramola ikinci, Aliksei Koziukov yönetimindeki Anyuta Takımı da üçüncü sırada yer aldı.

Gezgin sınıfında birinciliği Mehmet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken, Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi takımı ikinci, Hasan Basri Aslan yönetimindeki Jacques Philippe Rüzgarın Peşinde Takımı üçüncü oldu.

Takımlara, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından tasarlanan özel ödüller de takdim edilirken takım kaptanlarına saat hediye edildi.???????