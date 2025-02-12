Kilauea Yanardağı Lav Püskürttü - Son Dakika
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Kilauea Yanardağı Lav Püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana 9. kez lav püskürttü. Tehdit yok.

12.02.2025 21:51
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- ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

HAWAİİ - Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, bir kez daha lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde yerel saatle 10.16'da patlama meydana geldi. Yanardağ bir kez daha metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. 23 Aralık'tan bu yana meydana gelen 9. patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

700'ü aşkın evi yok etmişti

Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İHA

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