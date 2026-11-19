(ANKARA) - Kiler Holding, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Kiler Holding'e ilişkin gündeme getirdiği iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Ümit Özlale'nin Kiler Holding ve şirket ortakları hakkında ortaya attığı mesnetsiz, gerçek dışı, alçakça ve iftira niteliğindeki tüm iddiaları en sert şekilde reddediyoruz. Bugün itibarıyla, Kiler Holding ve şirket ortakları olarak Ümit Özlale hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davalarımızı açmış bulunuyoruz " ifadeleri kullanıldı.

Kiler Holding YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Kiler Holding'e ilişkin açıklamalarının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"19 Kasım 2026 tarihinde Ümit Özlale'nin Kiler Holding ve şirket ortakları hakkında ortaya attığı mesnetsiz, gerçek dışı, alçakça ve iftira niteliğindeki tüm iddiaları en sert şekilde reddediyoruz. Siyasi çıkarlar uğruna 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan köklü bir şirketler grubunu ve ortaklarını hedef alan, gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu çirkin karalama girişimini şiddetle kınıyoruz. İftirayı siyaset yöntemi haline getiren bu yalancı ve müfteri şahıs, bugün sergilediği alçakça karalama girişimiyle gerçekleri çarpıtan tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur.

"SİYASİ HESAPLAR UĞRUNA YATIRIMCILARIN MAĞDUR EDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ümit Özlale'nin bu sorumsuz ve seviyesiz tutumunu, siyaset adına utanç verici buluyoruz. Siyasi hesaplar uğruna insanların şerefini, şirketlerin itibarını ve binlerce yatırımcının haklarını hedef almak hiçbir şekilde kabul edilemez. Açıkça ifade ediyoruz: Gerçekleştirilen bütün işlemler, ilgili mevzuata uygun olarak ve gerekli KAP bildirimleri yapılarak kamuoyuna duyurulmuştur. Gizlenmiş, saklanmış veya kamuoyundan kaçırılmış tek bir işlem dahi söz konusu değildir. İddialara konu edilen tüm işlemlerimize ilişkin kayıt ve belgelerimiz son derece açık ve şeffaftır. Her türlü bağımsız denetime, yetkili kurumların incelemesine ve hukuki araştırmaya açıktır. Yapılacak her türlü denetim ve incelemenin, ortaya atılan iddiaların ne kadar asılsız ve gerçek dışı olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koyacağına inancımız tamdır. Bu konuda son derece rahatız ve kendimizden eminiz. Halka açık şirketlerimizi asılsız ithamlarla hedef almak yalnızca şirketlerimizin itibarına değil, bize güvenen yatırımcılarımıza da zarar vermektedir. Siyasi hesaplar uğruna yatırımcıların mağdur edilmesini asla kabul etmiyoruz.

"BU AĞIR İFTİRALARIN VE İTİBAR SUİKASTININ HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SONUNA KADAR SORACAĞIZ"

Bugün itibarıyla, Kiler Holding ve şirket ortakları olarak Ümit Özlale hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davalarımızı açmış bulunuyoruz. Ayrıca, bu açıklamalar nedeniyle zarar gören yatırımcılarımızın haklarının korunması ve oluşan zararların tazmini için de tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Hiç kimse milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınarak insanlara ve şirketlere mesnetsiz suçlamalarda bulunma hakkına sahip değildir. Milletvekili dokunulmazlığı hiç kimseye sınırsız bir sorumsuzluk ve iftira özgürlüğü tanımaz. Bugün dokunulmazlığına güvenerek bu ithamlarda bulunanlar, dokunulmazlıkları sona erdiğinde de yaptıkları açıklamaların hesabını hukuk önünde vermek zorunda kalacaklardır. Bu ağır iftiraların ve itibar suikastının hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağız."