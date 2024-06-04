Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 Bin Lira Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 Bin Lira Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar\'a 100 Bin Lira Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu ayrıca 'kınama' cezasına çarptırdı ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdi.

04.06.2024 16:45
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak 2023'teki TBMM Grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Akar'ın avukatı, dava konusu beyanlarla müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, manevi zararın giderilmesini isterken, Kılıçdaroğlu'nın avukatı ise beyanların ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu, hakaret içermediğini savundu.

Hakim İbrahim Enes Çelik, davayı kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Kılıçdaroğlu'nun "kınanmasına" ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdiğini açıkladı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023'te partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun "kınanması" ve buna ilişkin kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanması da talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 Bin Lira Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 Bin Lira Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi - Son Dakika
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