Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Türk Mutfağı Haftası'nda Kilis Mutfağı'nı tanıttı

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(KİLİS) - Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kilis Mutfağı'nı tanıttı.

Kilis'te Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Hakan Bilecen de katıldı. Başkan Bilecen, etkinlikte Kilis Mutfağı'nı anlattı.

Etkinlikte, Kilis'e özgü yemeklerin yanı sıra bölgenin kültürel zenginlikleri de paylaşıldı.

Kilis Mutfağı'nın hem ülke içinde hem de uluslararası alanda daha fazla tanınması için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Bilecen, "Kilis Mutfağı'nı dünyaya tanıtmak için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Etkinlikte tanıtılan Kilis Mutfağı'na özgü yemeklerden bazıları şöyle sıralandı:

-Kilis Tava: Kuşbaşı et, domates, biber ve baharatların fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, Kilis mutfağının en bilinen lezzetlerindendir.

-Oruk (İçli Köfte): Bulgur, et ve çeşitli baharatlarla hazırlanan içli köfte, genellikle kızartılarak veya haşlanarak servis edilir.

-Lebeniye Çorbası: Yoğurt, nohut ve pirinçle hazırlanan bu çorba, özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilir.

-Ekşili Ufak Köfte: Bulgur ve et karışımından yapılan küçük köfteler, ekşi bir sosla pişirilerek servis edilir.

-Sumak Ekşili Malhıta Çorbası: Mercimek, bulgur ve sumak ekşisiyle hazırlanan bu çorba, Kilis'in kendine has tatlarından biridir.

-Kilis Katmeri: İnce yufka içerisine ceviz ve şeker konularak yapılan bu tatlı, üzerine tereyağı sürülüp fırında pişirilir.