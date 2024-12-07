Kilis\'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yılı Kutlandı

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KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, vatandaşlar, mehteran ve atlı birlik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatana yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarının aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı kente sokmayarak tarihte benzeri az görülen bir destan yazdığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı, 6'ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığının konser verdiği tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA