Kilis'te '15 Temmuz' kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te '15 Temmuz' kortej yürüyüşü düzenlendi

Kilis\'te \'15 Temmuz\' kortej yürüyüşü düzenlendi

Sınırın sıfır noktası Kilis'te, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü münasebetiyle binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü düzenlendi. Kilis Valisi, askeri yetkililer ve protokol üyeleri de yürüyüşe katıldı.

16.07.2024 21:44
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Sınırın sıfır noktası Kilis'te '15 Temmuz' kortej yürüyüşü yapıldı

KİLİS - Sınırın sıfır noktası Kilis'te protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz'un 8. yıl dönümü münasebetiyle Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Kilis'te Hacı Cümmüş Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Dev Türk Bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te '15 Temmuz' kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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