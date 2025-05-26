Kilis\'te 4 Kartal Yavrusu Bulundu

Kilis'te 4 kartal yavrusu yol kenarında bulundu

KİLİS - Kilis'te bir vatandaş, yol kenarında bulduğu 4 kartal yavrusunu yetkililere bildirdi.

Resul Osman Mesire Alanı yakınlarında kartal yavrularını bulan U.D. (45), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine olay yerine giden Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yavruların ilk muayenesini yaptı. Kartal yavruları daha sonra bakım ve koruma altına alınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.