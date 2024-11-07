Kilis'te Dedublüman Konseri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kilis'te Dedublüman Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Kilis'te düzenlenen Dedublüman konseri, on binlerce müzikseverin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kilis İl Spor Müdürlüğü açık otoparkında gerçekleştirilen etkinlik, sanatçının performansı ile unutulmaz anlar yaşattı.

07.11.2024 22:54
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Kilis'te gençler Dedublüman konseri ile coştu

KİLİS - Dedublüman, Kilis'te gerçekleştirdiği konserde müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kilis Belediyesinin düzenlediği konser büyük ilgi gördü, şehrin dört bir yanından katılım sağlandı.

On binlerce müzikseverin katıldığı konser, akşam saatlerinde Kilis İl Spor Müdürlüğünün açık otoparkında saat 20.00'da başladı. Dedublüman, sevilen şarkılarını seslendirerek seyirciye keyifli anlar yaşattı. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla büyük beğeni toplayan grup, Kilisli hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Kilisliler ile Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dedublüman, şarkılarını seslendirdi. Kilis Belediye Başkanı AV. Hakan Bilecen tarafından çiçek takdim edildi.Sanatçılar, yaklaşık iki saat süren konserinde birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Dedublüman Konseri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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