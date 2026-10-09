Kilis\'te iddiaya göre rögar kapağına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KİLİS'te yolda rögar kapağına çarpan motosikletin sürücüsü A.S., ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.S.'nin, kullandığı 63 AEM 820 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, rögar kapağına çarpan araç sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.