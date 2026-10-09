Kilis'te Mehmet Erdoğan davası 2027'ye kaldı, 5 sanığın yurt dışı yasağı sürüyor - Son Dakika
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Kilis'te Mehmet Erdoğan davası 2027'ye kaldı, 5 sanığın yurt dışı yasağı sürüyor

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2009'da Kilis'te kaybolan ve 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava görüldü. Mahkeme, 5 sanığın yurt dışı yasağını sürdürüp duruşmayı 20 Ocak 2027'ye erteledi; sanıklar beraatlerini istedi.

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve tutuksuz yargılanan Gülistan T, İbrahim T, Hasan Y, Halil Y. ve Necati D. katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı 20 Ocak 2027'ye erteledi.

Olay

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında Mehmet Erdoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 2023 yılında 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İbrahim T. ile Halil Y. tutuklanmış, aynı yıl içinde delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kilis'te Mehmet Erdoğan davası 2027'ye kaldı, 5 sanığın yurt dışı yasağı sürüyor - Son Dakika
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