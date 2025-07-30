Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.B.R. yönetimindeki 27 LL 004 plakalı otomobil, Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk Caddesi'nde B.Ç. idaresindeki 79 ACB 838 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki M.S, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?