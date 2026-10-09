Kilis\'te motosikletler çarpıştı, sürücü H.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kilis'te motosikletler çarpıştı, sürücü H.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Necmettin Erbakan Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücü H.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KİLİS'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.K. ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 79 ACD 325 plakalı motosiklet ile H.K.'nin kullandığı 79 ACH 802 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücü H.K.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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