Kilis\'te motosikletler çarpıştı, sürücü H.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

KİLİS'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.K. ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 79 ACD 325 plakalı motosiklet ile H.K.'nin kullandığı 79 ACH 802 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücü H.K.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.