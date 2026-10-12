Kilis\'te sağanak su birikintileri oluşturdu, sürücüler güçlük çekti

Kilis'te sağanak su birikintileri oluşturdu, sürücüler güçlük çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te etkili olan sağanak nedeniyle kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda da ilerlemekte güçlük çekti.
Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
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