Kilis\'te Sağanak Yağış Sorun Yarattı

Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
