Kilis'te Yemenicilik Geleneği Yaşatılıyor

Kilis'te bir asırdır aynı çarşıda yemenicilik mesleğini yaşatıyor

KİLİS - Kilis'te bir asırdır aynı çarşıda devam eden yemeni mesleği, Ahmet Özuslu'nun özverili çalışmalarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Yıllardır aynı dükkanda ustalık yapan Özuslu, bu geleneksel mesleği gençlere aktararak, kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Kilis'te yarım asrı aşkın süredir aynı dükkanda mesleğini sürdüren Ahmet Özuslu, baba mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak tescillenen Özuslu, mesleğe olan bağlılığını ve gençlere olan tavsiyelerini anlattı.

"Mesleğimizi seviyoruz ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz"

Yemeni ustası Ahmet Özuslu, "Bu mesleği babam Mehmet Özuslu'dan öğrendim. İlköğretim çağından beri bu işin içindeyim" diyerek 100 yıldır aynı çarşıda yer aldığını, 40 yıldır da 4 metrekarelik aynı dükkanda çalıştığını söyledi. Özuslu, babası Mehmet Özuslu'nun Gaziantep Üniversitesi'nde 17 yıl boyunca bu mesleğin dersini verdiğini, kendisinin de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde dersler verdiğini ifade etti.

Hem babası hem de kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş usta olduklarını belirten Özuslu, "Mesleğimizi seviyoruz ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Zamanla kalfa ve çırakların farklı mesleklere yöneldiğini dile getiren Özuslu, bunun en büyük nedeninin geçim sıkıntısı ve maddi beklentiler olduğunu söyledi. Gençlerin mesleğe ilgisinin olduğunu ancak bu işin sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Özuslu, "Bir meslek ancak sürdürüldüğü sürece yaşar. Her şeyini A'dan Z'ye öğrenmek lazım. Gençler boş zamanlarını internetle, telefonla geçirmek yerine küçük yaşlardan itibaren bir meslekle tanışmalı. Tatillerde, hafta sonlarında herhangi bir sanat dalının içinde yer almaları ileride kendilerine hem maddi hem manevi çok şey kazandırır" diye konuştu.

Kendi çocuklarının da bu mesleğin içinde büyüdüğünü belirten Özuslu, "Bu sayede hem sosyal oldular hem aktif. İnsanlarla nasıl iletişim kuracaklarını, paranın nasıl kazanıldığını ve harcanacağını öğrendiler. Bu çok değerli bir tecrübe. Gençler zamanlarını ustaların ve sanatkarların yanında değerlendirirse gelecekte başarılı olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.