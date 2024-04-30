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Kilis Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kilis Valisi Tahir Şahin de kampanyaya destek olmak adına kan bağışında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Kilis karası kan yapar, verdiğin kan can yapar" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kilis'te yıllık 5 bin 600 ünite kan toplandığını, bu miktarın üzerine çıkmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Şahin, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Etkinlikte Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile protokol üyeleri ve vatandaşlarda kan verdi.

Kan veren vatandaşlara kan yapıcı etkisi olan Kilis karası kuru üzüm ikram edildi.