 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırcami Nazım İmar Planı İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırcami Nazım İmar Planı İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu

Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına yapılan itiraz sonucu, Konya Bölge İdare Mahkemesi iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Muratpaşa Belediyesi, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle Kırcami bölgesinin parselasyon ve uygulama imar planları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Kırcami Nazım İmar Planı İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu
10.01.2024 - 20:25,
Abone Ol

Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucu, iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırcami plan bölgesinde hakkında bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin Kırcami nazım imar planlarını iptal kararına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi, Muratpaşa Belediyemizin de müdahil olduğu istinaf davasında iptal kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Muratpaşa Belediyemizce, 20 Aralık'ta gerçekleştirilen Kırcami bölgesinin parselasyon ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmasına ilişkin ihale 'gerekli rekabet koşulları oluşmadığı için' iptal olmuştur. İdaremiz yeni ihale çalışmalarına derhal başlamıştır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, Konya, Yerel yönetim, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırcami Nazım İmar Planı İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:51:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kırcami Nazım İmar Planı İptal Kararının Yürütmesi Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement