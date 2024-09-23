Kırgız Kültür Gecesi Çubuk\'ta

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ankara Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKSOYDER) tarafından, Kırgız asıllı gazeteci ve yazar Muhammed Ruzubay'ın meslekte 30'uncu yılına ithafen Aşık Atma Turnuvası ve Kırgız Yöresel Ürünler Sergisi düzenlendi.

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarının bulunduğu alanda otağ kurulurken, hazırlanan stantlarda Kırgız yöresel ürünleri sergilendi. Davetlilere Kırgız yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte aşık atma turnuvası da düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kırgızistan, Özbekistan Büyükelçiliklerinden ve TÜRKSOY'dan yetkililerin katıldığı programın açılışında konuşan Ankara Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Aykut Gülbay, Muhammed Ruzubay'ın Ulu Pamir Kırgızlarının yetiştirdiği önemli bir yazar ve gazeteci olduğunu söyledi.

Kırgızlar olarak Muhammed Ruzubay'ın meslekteki 30'uncu yılını kutladıklarını anlatan Gülbay, "Bu programa katılan herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Muhammed Ruzubay çocuklarımız tarafından da örnek alınan önemli bir şahsiyettir. Belediye Başkanımız Kırgız Türklerinin her zaman yanında olmuştur ve buradan kendilerine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Geleneklerin ve göreneklerin yaşatılmasının önemine işaret eden Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, "Muhammed Ruzubay'ın vesilesi ile yapılan bu etkinliğin sizler için, çocuklarımız için, gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu güzel etkinlikte görev alan herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yeni yapılan Kırgız Parkı'nın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, "Gazetecilik mesleğinde 30 yılını geçirmiş, emek vermiş Muhammed Ruzubay üstadımıza Allah'tan uzun ömürler vermesini ve başarılarının devamını diliyoruz. Kırgız kültürümüzün önemli bir oyunu olan aşık atma oyununun gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Yarışmanın finali de bugün tamamlanacak. Türk dünyası adına hem gazetecimiz tarafından hem de derneğimiz tarafından güzel çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır Türk dünyasını tanıtan ve yazan bir gazeteci olduğunu dile getiren Muhammed Ruzubay ise şunları söyledi:

"Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve birçok Türk Cumhuriyetlerinden onur ödülleri aldım. Aldığım bu ödüller benim birer evladım gibi adeta. Hemşehrilerim 30'uncu meslek yılımda beni onurlandırmak istediler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Meslekte 3 tane yayınlanmış eserim var ve şu anda da 2 tane de yayınlanacak eserim var."

Konuşmaların ardından Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Kırgız asıllı vatandaşlar tarafından oluşturulan takımların katılımıyla aşık atma oyunu oynanırken, Kırgız geleneksel müzik aletleriyle mini konser verildi.

Programda, yöresel kıyafetler giyen kadınlar tarafından yöresel yemekler ikram edilirken, Muhammed Ruzubay'a da plaket verildi.