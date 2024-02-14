Kırgızistan, AB ve Orta Asya Ülkeleri Afganistan Özel Temsilcileri Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Kırgızistan, AB ve Orta Asya Ülkeleri Afganistan Özel Temsilcileri Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, AB ve Orta Asya Ülkeleri Afganistan Özel Temsilcileri Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen toplantıda Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile Kabil'deki Orta Asya ülkelerinin diplomatik misyonlarıyla çevrim içi görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, AB Orta Asya Özel Temsilcisi Teri Hakala ve AB'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas Niklasson da katıldı.

14.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Kırgızistan, Avrupa Birliği (AB) ve Orta Asya ülkeleri Afganistan özel temsilcilerinin beşinci toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen toplantıda Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile Kabil'deki Orta Asya ülkelerinin diplomatik misyonlarıyla çevrim içi görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Basına kapalı toplantıya Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, AB Orta Asya Özel Temsilcisi Teri Hakala ve AB'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas Niklasson'ın yanı sıra Orta Asya ülkeleri Afganistan özel temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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