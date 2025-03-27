Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kadir Gecesi camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) kampüsünde yer alan Abdulkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'nde, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa katılım yoğun oldu.
Cemaat, teravih namazının ardından vaazı ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, topluca dua etti.
Avluda sahur yapmak isteyenler için kurulan 15 kazanda pilav hazırlandı.
Ülkenin en büyük kubbeli camisi olma özelliğine sahip Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi, Türkiye tarafından inşa edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
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