Kırgızistan'da Kurban Bayramı Coşkusu

Kırgızistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını şehir meydanında ve camilerde eda etti.

Başkent Bişkek'te vatandaşlar, bayram namazı için Alatoo ve "eski meydan" adı verilen Turdakun Usubaliyev Meydanı'na akın etti.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Kırgızistan Müftü Yardımcısı Şakir Mamatov'un saat 07.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Uzun bayramlaşma kuyrukları oluştu.

Caparov, yayımladığı mesajda, halkın Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bugün, tüm İslam dünyasıyla birlikte, Kurban Bayramı'nı büyük bir sevinç ve derin bir manevi yenilenmeyle kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da Kırgız kafilesinin başında bulunan Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov'u arayarak hac ibadetlerinin kabul ve mübarek olmasını temenni etti.