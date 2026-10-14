Kırıkkale Belediyesi, bozulan kilit parke taşlarının bakım ve onarımını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi, bozulan kilit parke taşlarının bakım ve onarımını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, sokakları daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında bozulan ve deforme olan kilit parke taşlarının bakım ve onarımı yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesi, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla üstyapı çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında bozulan, deforme olan kilit parke taşı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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