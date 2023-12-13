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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne arama kurtarma köpeği dahil edildi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne arama kurtarma köpeği dahil edildi

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine dahil edilen arama kurtarma köpeği 'İglo'nun eğitimleri devam ediyor. İglo, düzenlenen tatbikatta belediye tarafından yıkılan metruk binada senaryo gereği enkaz altında kalan kişinin yerini buldu.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne arama kurtarma köpeği dahil edildi
13.12.2023 - 11:33,
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine dahil edilen arama kurtarma köpeği "İglo"nun eğitimleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekibinde görev alan "İglo"nun deprem, sel, çığ gibi afetler sırasında aktif yer alması çalışma yürütülüyor.

???????İglo, düzenlenen tatbikatta belediye tarafından yıkılan metruk binada senaryo gereği enkaz altında kalan kişinin yerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı şekilde organize olup, hemen bölgeye ulaştık. Canhıraş bir şekilde kurtarma çalışmaları yapıp, çok sayıda canlı insanımızı enkazdan kurtardık. Ondan sonraki süreçte birçok gayretimiz de oldu. Burada yaptığımız çalışmalarda arama kurtarma ekiplerinin önemini bir kez daha anladık ve ekibimize iki arama kurtarma köpeği dahil oldu. Eğitimlerini yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köpekli arama grubu ekip amiri İsmet Pehlivanlı da şunları kaydetti:

"Köpekli arama timlerimiz arama ve afetlerde görev almak için hazır. Ulusal ve uluslararası gerekli sertifikaları alabilmek için sürekli çalışıyoruz. Şu anda iki köpekli arama gruplarımız mevcut. Uygulamaları çeviklik, yönlendirme, arama ve itaat gibi çeşitli başlıklar altında gerçekleştiriyoruz. Eğitimleri 'pozitif destekleme koşullandırma' prensibi üzerinde şekillendiriyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne arama kurtarma köpeği dahil edildi - Son Dakika
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