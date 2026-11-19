Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen Uşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yuva Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metretül bordür ve 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.