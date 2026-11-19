Kırıkkale Belediyesi Yuva ve Karşıyaka'da 3 bin 500 metretül bordür döşüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki mahallede toplam 3 bin 500 metretül bordür ve 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen Uşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yuva Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metretül bordür ve 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA
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