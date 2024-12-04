Kırıkkale'de 3 Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. (34), 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan M.D. (45) ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.B. (38) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.