Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı.
KIRIKKALE'de gerçekleştirilen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 12 hapis cezası bulunan F.Ö. (37), 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş 3'er yıl hapis cezaları bulunan L.S. (38) ve Ç.S. (35) ile 'hakaret' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan R.B. (42) yakalandı. Firari hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?