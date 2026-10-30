Kırıkkale'de ağaç ve araç motorunda mahsur kalan iki yavru kedi itfaiyece kurtarıldı

Kırıkkale'de ağaç ve araç motorunda mahsur kalan iki yavru kedi itfaiyece kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Çankırı Blokları çevresinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince kurtarılıp salıverildi. Akaryakıt istasyonunda aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de çıktığı ağaçta mahsur kalan ve aracın motor bölümüne sıkışan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenimahalle Çankırı Blokları çevresinde çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kediyi fark eden mahalle sakinleri, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedinin mahsur kaldığı ağaca merdivenli araç yardımıyla ulaştı.
Yavru kedi, ekiplerce kurtarılarak salıverildi.
Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi de itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA
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