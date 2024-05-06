Kırıkkale\'de Hıdrellez Şenliği Coşkusu

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Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, Kırıkkale'de düzenlenen şenlikle kutlandı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan Çakmak'ın konuşmasının ardından Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ile Kırıkkale Ustalar Topluluğu konser verdi.

Halk oyunlarının da yer aldığı şenliğe katılan vatandaşlar, oyun havalarına eşlik etti.

Daha sonra Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara etli pilav ikram etti.

Etkinlik, belediyenin temin ettiği domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.