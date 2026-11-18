Kırıkkale'de iki araca çarpan otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında park halindeki iki otomobile çarpan otomobil devrildi ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B.C. idaresindeki 71 ADA 910 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan iki otomobile çarpıp devrildi. Sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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