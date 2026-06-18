Kırıkkale\'de Kamyon Çarpan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (31) yönetiminde geri giden kamyon, yolda yürüyen Şehriban Ercan'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehriban Ercan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan, hastanede hayatını kaybetti, kamyon şoförü M.Y. gözaltına alındı. Kaza, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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