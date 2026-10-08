Kırıkkale'de kapanış saati için rüşvet iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kapanış saati için rüşvet iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

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Kırıkkale'de işletme sahibinin oğlunun ihbarıyla başlatılan rüşvet soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Kapanış saatinin 04.00'e çıkarılması için rüşvet verildiği iddia edilen soruşturmada şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı ve polis memuru da bulunuyor.

Kırıkkale'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.S, eğlence mekanı işleten babası E.S'nin usulsüz ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ihbarda bulundu.

Y.S, babası ve çevresindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıklarını, bazı kamu görevlilerine menfaat sağladıklarını, ayrıca iş yerlerinin kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e çıkarılması amacıyla bazı kamu görevlilerine rüşvet verdiğini ileri sürdü.

İddialar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Y.S'nin yanı sıra eğlence mekanı sahibi babası E.S, işletme müdürü E.Ş. ile C.T. ve T.E gözaltına alındı.

WhatsApp yazışmaları ve para transferleri incelenen şüpheliler ile aralarında irtibat veya mali hareketler bulunduğu tespit edilen Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. de yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların oluşturdukları "Patronlar" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalarından, iş yerine yönelik polis uygulamalarından önceden haberdar oldukları, zabıt katibinden davalar hakkında bilgi aldıkları ve eğlence mekanı sahibi E.S. ile bazı kamu görevlileri arasında para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kapanış saati için rüşvet iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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