Kırıkkale'de kasten yaralama cezası 6 yıl 10 ay 27 gün olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kasten yaralama cezası 6 yıl 10 ay 27 gün olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale\'de kasten yaralama cezası 6 yıl 10 ay 27 gün olan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin aranan şahıslara yönelik çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kasten yaralama cezası 6 yıl 10 ay 27 gün olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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