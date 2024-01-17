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Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 71 ACC 786 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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