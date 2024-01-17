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Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, B.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, polis ve sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale\'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı
17.01.2024 - 11:23,
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Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

B.A. idaresindeki 71 ACC 786 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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