Kırıkkale'de otomobilden ateş açılan kişi yaralandı, 4 zanlı Sungurlu'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi 718. Sokak'ta yürüyen 1 kişi, seyir halindeki otomobilin içinden silahla ateş açılması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 4 zanlı, kullandıkları araçla Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi 718. Sokak'ta yürüyen M.M'ye, plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobilin içinden silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan M.M, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan B,B, H.B, G.M. ve S.M. ise kullandıkları araçla Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?