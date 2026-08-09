Kırıkkale'de Saman Yüklü Tır Yandı
Kırıkkale'de bir saman yüklü tır yangında kullanılmaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.
Kırıkkale'de saman yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi.
Ahılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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