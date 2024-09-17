Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10-16 Eylül'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 270 sentetik hap, 59,58 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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