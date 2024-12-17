Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10-16 Aralık'ta sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 124 sentetik hap, 94,16 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı, 11'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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