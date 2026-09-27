Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli, Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamaları kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Burak ÇALIŞKAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: DHA
Osman TürkyılmazAhmet SungurKırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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