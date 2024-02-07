Kırıkkale'de yapılan operasyonda 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan operasyonda 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kırıkkale\'de yapılan operasyonda 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, ev eşyası yüklü iki kamyonda yapılan aramada 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca, kent merkezindeki bir iş yerinde de 180 litre kaçak alkol ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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KIRIKKALE'de ev eşyası yüklü iki kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurulan iki kamyonda arama yaptı. Araçlarda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezindeki bir iş yerinde de arama yapan ekipler, 180 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

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