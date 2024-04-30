Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı

Kırıkkale\'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan denetimlerde 4 bin 384 kişi ve 1065 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 57 araca ceza yazıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 bıçak, 92 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

30.04.2024 15:41
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 384 kişi ve 1065 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 57 araca ceza yazıldı.

Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 bıçak, 92 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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