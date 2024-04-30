Kırıkkale\'de yapılan şok uygulamalarda 8 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 384 kişi ve 1065 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 57 araca ceza yazıldı.

Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 bıçak, 92 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.