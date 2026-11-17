Kırıkkale'de Yuva Mezarlığı güzergahındaki 2506. Sokak'ta yol çalışması başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kentte altyapı yenileme ve kanalizasyon hattı işlerinin ardından yol düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Önal'a göre Yuva Mezarlığı güzergahındaki 2506. Sokak'ta başlatılan çalışmada malzeme serildi ve zemin sertleştirildi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Önal, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin altyapı yenileme ve kanalizasyon hattı çalışmalarının ardından yol düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yuva Mezarlığı güzergahında bulunan 2506. Sokak'ta yol çalışmalarına başlandığını belirten Önal, güzergahta malzeme serimi ve zemin sertleştirme yapıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
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