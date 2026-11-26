Kırıkkale'de "zimmet" soruşturması kapsamında yargılanan eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 31 sanığa hapis cezası verildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkların bir kısmı ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Yıldırım, A.Ş. ve M.G'ye "zimmet" suçundan 7'şer yıl 3'er ay 22'şer gün, "yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri" gerekçesiyle sanıklardan 26'sına 3'er yıl 7'şer ay 22'şer gün, ikisine ise 2'şer yıl 11'er ay hapis cezası verdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve 30 sanık hakkında "zimmet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.