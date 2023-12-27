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Kırıkkale Üniversitesi'nden kitap kampanyası

Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenciye kitap kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, ilkokul öğrencilerine verilmek üzere Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale Üniversitesi\'nden kitap kampanyası
27.12.2023 - 09:13,
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Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, " Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenciye kitap" kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, ilkokul öğrencilerine verilmek üzere Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncay Erduran, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kitap kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Evde duran hikaye kitaplarını değerlendirmek amacıyla ilkokul öğrencilerine hikaye kitabı topladıklarını anlatan Erduran, "Toplamış olduğumuz kitapları, ilkokul öğrencilerine dağıtmak üzere hocalar ve öğrencilerimizle kolileyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'a teslim ettik. Kampanyaya destek veren hoca ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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