Kırıkkale Yahşihan\'da belediye yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 2 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıkça Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dün 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltı alınmış, eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.