Kırım Tatar Türklerine Destek Mesajı
18.05.2026 16:30
İletişim Başkanı Duran, Kırım Tatar Türklerinin mücadelesini destekleyeceklerini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 82'nci yıl dönümü nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türkleri, öz yurtlarından koparılarak insanlık tarihinin en acı sürgünlerinden birine maruz bırakıldı. Vagonlara doldurulan binlerce masum insan; açlıkla, hastalıkla ve ağır şartlarla mücadele ederken büyük kayıplar verdi. O gün yaşanan acılar, yalnızca Kırım Tatar halkının değil, tüm Türk ve İslam dünyasının ortak hafızasında derin izler bıraktı. Kırım Tatar Türkleri, bütün baskılara rağmen kimliğinden, inancından ve vatan sevgisinden vazgeçmedi. Nesilden nesile taşınan bu güçlü mücadele ruhu, bugün hala dimdik ayakta duruyor. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türklerinin haklı mücadelesini her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

