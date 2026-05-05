Kırklareli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mustafa Sönmez'e (70), D.S. (32) idaresindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü D.S. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Yaya Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?